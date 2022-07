Suisse : Le nombre d’interruptions de grossesse reste stable

L’OFS dévoile ce mercredi qu’en 2021 11’049 interruptions de grossesse ont été annoncées en Suisse. Un taux qui reste stable par rapport à l’année précédente.

Les interruptions de grossesse ont concerné des femmes âgées de 15 à 44 ans (photo d’illustration). AFP

En 2021, 11’049 interruptions de grossesse ont été annoncées en Suisse et 10’869 d’entre elles concernaient des femmes domiciliées dans le pays. Cela correspond à un taux de 6,7 pour 1000 femmes âgées de 15 à 44 ans. Malgré de légères variations, ce taux reste stable par rapport à 2020 (6,8 pour 1000 femmes), révèle ce mercredi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Les données dévoilent que «parmi le groupe de femmes âgées de 15 à 19 ans, 745 interruptions ont été signalées, ce qui correspond à un taux de 3,7 pour 1000 femmes de cette catégorie d’âge, contre 3,5 en 2020».

OFS 2022

L’OFS note aussi que des taux similaires à ceux de 2020 et 2021 n’avaient plus été observés depuis les années 2010 à 2012. Malgré tout, le pourcentage de femmes de plus de 30 ans interrompant une grossesse a augmenté au cours des dix dernières années: «En 2010, 45% des femmes ayant eu recours à une interruption de grossesse avaient plus de 30 ans. En 2020 et 2021, cette proportion se montait à 52%.»

Interruptions médicamenteuses

En 2020, une hausse des interruptions de grossesse par prise de médicaments avait été constatée par rapport à 2019. Cette tendance s’est poursuivie en 2021. «À l’échelle nationale, la part des interruptions par prise de médicaments atteignait 80% et celle des interruptions par voie chirurgicale 20%», explique l’OFS. Bien qu’il existe des différences quant au choix de la méthode, cette augmentation des interruptions par prise de médicaments s’observe dans tous les cantons (60% des cas dans les cantons de Fribourg et de Genève et plus de 90% dans les cantons de Bâle-Ville, du Jura, de Neuchâtel, de Soleure, de Nidwald et d’Uri).

Différences cantonales

L’OFS rappelle enfin que dans certains cantons, le taux d’interruptions de grossesse en 2021 était supérieur à la moyenne suisse. C’est notamment le cas de Genève et de Vaud où il «s’élevait respectivement à 10,1 et 9,1» – cela n’a guère changé par rapport à l’année précédente.

Une augmentation a été enregistrée dans les cantons de Neuchâtel (de 7,4 à 8,8) et de Zurich (de 7,4 à 8), alors que Bâle-Ville et Schaffhouse notent une diminution (de 7,2 à 5,8 pour le premier et de 8 à 6,1 pour le second). Enfin, le taux est inférieur à la moyenne suisse dans l’Espace Mittelland (6,3), en Suisse orientale et du nord-ouest (5,6), en Suisse centrale (5,2) et au Tessin (4,3).

Avant la douzième semaine