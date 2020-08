Coronavirus Le nombre hebdomadaire de décès double en Espagne

Plus de 130 personnes sont mortes du Covid-19 en une semaine en Espagne, selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié ce mercredi. Les nouvelles contaminations ont également effectué un bond avec 6700 cas signalés en 24 heures.

Plus de 370’000 personnes ont été testées positives au coronavirus en Espagne, soit le nombre le plus élevé d’Europe occidentale.

L’Espagne a recensé mercredi 131 morts du coronavirus en une semaine, le double de la veille, tandis que la région de Madrid redevient la région la plus touchée comme au pic de la pandémie.

Le nombre de nouveaux cas a lui aussi bondi avec 6700 de plus positifs recensés en 24 heures, portant le total à plus de 370’000, le nombre le plus élevé d'Europe occidentale.