Michelle Bachelet : «Le nombre si élevé d’enfants tués ou blessés cette année est inadmissible»

Michelle Bachelet a demandé jeudi que les responsables rendent des comptes. La haute-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme s’est dite alarmée par le nombre d’enfants palestiniens récemment tués. Au cours de la dernière semaine, 19 enfants palestiniens ont été tués, portant à 37 le nombre de décès depuis le début de l’année, selon le Haut-Commissariat. 17 ont été tués au cours des hostilités à Gaza du 5 au 7 août , et deux autres ont été tués le 9 août lors d’opérations de maintien de l’ordre menées par Israël en Cisjordanie.

Coût civil lourd à Gaza

«Le coût civil de la dernière escalade à Gaza, du 5 au 7 août, a été lourd», selon le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme. Les services de Mme Bachelet ont pu vérifier que parmi les 48 Palestiniens tués, il y avait au moins 22 civils, dont 17 enfants et 4 femmes. Sur les 360 Palestiniens déclarés blessés, près des deux tiers étaient des civils, dont 151 enfants, 58 femmes et 19 personnes âgées.

L’armée israélienne soutient que des Palestiniens, dont des enfants, ont été tués par des roquettes tirées par le Jihad islamique vers Israël mais tombées par erreur dans l’enclave palestinienne. Selon le Haut-Commissariat, un certain nombre de frappes israéliennes ont touché des biens qui étaient visiblement civils. «De telles attaques doivent cesser», a déclaré Mme Bachelet. Elle a également accusé les groupes armés palestiniens d’avoir lancé des centaines de roquettes lors d’attaques aveugles, faisant des victimes civiles et endommageant des biens civils en Israël et à Gaza.