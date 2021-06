CLIMAT - Le non à la Loi CO₂ ne modifie pas la ligne du Gouvernement valaisan

Le 10% du volume des gaz à effet de serre produit en Valais, le sont par Lonza afin de créer son gaz hilarant, à Viège. 24 HEURES/Chantal Dervey/A.

L’Etat du Valais a commandé une étude afin d’évaluer le volume des émissions de gaz à effet se serre dans le canton, ainsi qu’au niveau de l’Administration cantonale. Cette opération devra permettre de lister les mesures à réaliser afin d’atteindre «le plus vite possible» la neutralité carbone, au dire du Conseiller d’Etat Roberto Schmidt. Le Canton œuvre d’ores et déjà à améliorer l’enveloppe énergétique des bâtiments et promeut, via des subventions, le passage aux véhicules électriques. Le Valais dépense actuellement près de 300 millions de francs en matière de développement durable.

Les émissions directes atteignent 7,7 millions de tonnes de CO₂ ou équivalent par an et par habitant à l’échelon valaisan . Les émissions indirectes (p r oduits hors canton) r eprésentent 8,4 tonnes de CO₂ ou équivalent par habitant. Un quart de ce volume provient de la grande industrie (combustibles, électricité, incinération des déchets spéciaux). Les chiffres valaisans sont comparables à la moyenne suisse, selon le Gouvernement. Au niveau de l’Administration cantonale, les rejets atteignent 50 000 tonnes par an.

Un véritable plaidoyer

Devant les médias, le chef du Département des finances et de l’énergi e s ’est fendu d’un véritable plaidoyer en faveur du développement durable . « La question du changement climatique n’a pas disparu, malgré le non à la Loi sur le CO₂ » , a-t-il lâché. « En ce sens, les c antons ont une responsabilité dans la réduction des gaz à effet de serre et s e doivent de répondre aux objectifs nationaux et internationaux fixés . »