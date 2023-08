Le nord de la Chine submergé par les eaux et les déchets

VIA REUTERS

Ce mercredi, après les pluies d’une ampleur historique qui ont frappé des jours durant Pékin et ses environs, des zones entières du nord de la Chine étaient plongées sous des eaux brunâtres, charriant des tonnes de déchets. Des torrents de ce mélange nauséabond se sont déversés dans un parc de la banlieue pékinoise, tandis que les principales artères, en temps normal animées, des villes de la province du Hebei, au sud-ouest de la capitale, se sont transformées en véritables rivières.

Sur des photographies aériennes prises dans l’une de ces cités, Zhuozhou, on peut voir des devantures de magasins et des toits de voitures dépassant de cette marée boueuse, qui a aussi envahi sur des kilomètres les terres agricoles des environs.

Casque sur la tête, vêtements rouges et bleus, des secouristes apportaient dans des bateaux pneumatiques des nouilles instantanées, du pain et de l’eau potable aux habitants d’une partie de Zhuozhou, désormais coincés chez eux, sans électricité ni liaisons téléphoniques.

Énormes dégâts matériels

Zhou Libin, 41 ans, a quant à lui dirigé une équipe de secours dans les rues submergées. «Nous avons été la première équipe à arriver à Zhuozhou», a-t-il affirmé. «L’évacuation des gens a commencé à 15h hier, car le débit de l’eau était relativement élevé. Environ 1000 personnes ont été évacuées jusqu’à présent. Celles qui restent sont âgées, elles ne sont pas faciles à transférer et nous coordonnons toujours cela.»

Le Service météorologique de Pékin a annoncé, mercredi, que les pluies qui ont frappé la capitale chinoise ces derniers jours avaient été les plus fortes depuis le début des relevés, il y a 140 ans .

Dans la zone limitrophe entre Pékin et le Hebei, des montagnes d’ordures et de débris flottants adossées à un pont sont visibles, et un policier a déclaré que la situation y avait été «extrêmement dangereuse» la veille.