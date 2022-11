Tempête Lisa : Le nord de l’Amérique centrale en état d’alerte

Getty Images via AFP

Lisa menace le nord de l’Amérique centrale trois semaines après que le cyclone Julia a parcouru la région en causant une centaine de victimes, dont la moitié de morts noyés au Honduras, et les autres ensevelis par des glissements de terrain au Guatemala et au Salvador. Julia, qui a d’abord frappé le Nicaragua, a également causé d’importants dégâts, notamment aux infrastructures et aux cultures vivrières.