Météo : Le Nord-Est des États-Unis se prépare à l’arrivée de l’ouragan Henri

Avec des vents allant jusqu’à 120 km/h, l’ouragan Henri atteindra dimanche les côtes américaines près de New York ou un peu plus au nord, en Nouvelle-Angleterre.

Getty Images via AFP

Une partie du Nord-Est des États-Unis, dont New York, avait été placée vendredi en alerte à l’approche d’Henri.

La tempête Henri s’est transformée samedi en ouragan de catégorie 1 et se dirigeait vers le Nord-Est des États-Unis, une région d’habitude relativement épargnée par les ouragans, ont annoncé les services météorologiques américains.

Avec des vents allant désormais jusqu’à 120 km/h, Henri doit atteindre dimanche les côtes américaines à Long Island, près de New York, ou un peu plus au nord la Nouvelle-Angleterre, selon le Centre américain de surveillance des ouragans (NHC), qui s’attend cependant «à un affaiblissement avant son arrivée».

La dégradation des conditions météorologiques a poussé à l’arrêt du grand concert organisé à Central Park pour marquer les «retrouvailles» des artistes avec le public de New York. Le chanteur Barry Manilow a été interrompu au milieu d’une chanson par une voix demandant aux spectateurs d’évacuer les lieux rapidement mais calmement.

«Henri se déplace plus rapidement. Une montée dangereuse des eaux côtières, des conditions d’ouragan, et des précipitations pouvant entraîner des inondations sont attendues dans certains endroits du Nord-Est des États-Unis à partir de tard ce soir ou tôt dimanche», a également averti le NHC. De sept à 15 cm de précipitations sont attendus à travers la région, et jusqu’à 25 cm par endroits, a-t-il précisé.