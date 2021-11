France : Le Nord est placé en alerte orange, les pompiers évacuent les habitants

Après le Pas-de-Calais voisin, c’est au tour de la région du Nord d’être frappée dimanche par de fortes précipitations. Des voies publiques sont inondées.

Les pompiers ont procédé dimanche à des évacuations d’habitants dans le Nord, touché par de fortes précipitations et à son tour placé en alerte orange «inondations» par Météo-France après le Pas-de-Calais limitrophe, avec des «crues importantes» signalées sur le bassin de la Lys.

En début d’après-midi, 60 personnes avaient été évacuées de 20 habitations dans la commune d’Arneke, et ont été regroupées dans une salle communale, ont indiqué les pompiers du Nord. Sur cette zone, des voies publiques étaient aussi inondées dans les communes d’Esquelbecq et d’Eringhem, où une personne âgée invalide a été évacuée à titre préventif de son domicile.

Les services météorologiques français ont placé en alerte orange «inondations» le Nord et le Pas-de-Calais.

Dans le Pas-de-Calais, placé dès la matinée en vigilance orange, les pompiers recensaient en milieu d’après-midi 96 interventions, la plupart pour des pompages dans des habitations, essentiellement dans l’Audomarois, et notamment à Arques, ont-ils indiqué. «Quelques évacuations» de personnes relogées chez des proches ont été menées dans ce secteur, selon les pompiers.

Des cours d’eau ont débordé

L’«important épisode pluvieux» enclenché dans la nuit sur les Hauts-de-France, et qui «se décale lentement vers la Belgique», a provoqué «des débordements importants sur les cours d’eau Lys amont et la Lawe-Clarence», dans le Pas-de-Calais, tandis que «les crues sont en cours de propagation» sur le bassin de Lys dans le Nord, a précisé le site Vigicrues.

Météo-France a par ailleurs placé en vigilance orange «avalanches» les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, tandis que onze départements sont maintenus jusqu’à lundi en vigilance orange neige et verglas. Il s’agit de l’Ain, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Corrèze, la Creuse, le Puy-de-Dôme, l’Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.