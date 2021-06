Décidément, on ne sait plus sur quel pied danser avec cette météo changeante. A peine s’habitue-t-on au soleil et au chaud que la pluie et le vent viennent jouer les trouble-fête. Après une matinée majoritairement ensoleillée, le temps a commencé à se dégrader dès lundi après-midi. En cause: un front froid associé à une dépression centrée sur la Bretagne qui arrive en Suisse. Le Val-de-Travers et la Chaux-de-Fonds ont été frappés en début d’après-midi par des orages de grêle, nous informent des lecteurs-reporter.