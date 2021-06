Orages - Le Nord-ouest de la Suisse romande martelé par la grêle

«Le ciel a changé de couleur, il est passé du bleu au noir, puis au blanc, et d’un coup des grêlons de la taille d’une balle de tennis se sont mis à tomber. C’était stupéfiant.» Cette habitante du Val de Travers a à peine eu le temps de se mettre à l’abri et de fermer ses fenêtres. «Mais on a des pare-brise cassés, des toits de voiture beugnés et un vélux qui s’est mis à fuir…»

«Des balles de golf ont défoncé mon pare-brise»

Cette lectrice n’est de loin pas là seule à avoir subi l’orage de grêle qui a traversé le Nord-ouest du pays lundi après-midi, touchant les cantons de Neuchâtel, Fribourg, ainsi que le Nord vaudois. Bulle (FR) a notamment été fortement touchée. «J’étais au volant quand le ciel est devenu sombre, comme dimanche passé, et il a commencé à pleuvoir à grosses gouttes, raconte une autre lectrice. Et d’un coup, des balles de golf qui sont tombées du ciel. Tout ce que j’ai pu faire c’est me mettre au bord de la route et attendre que ça passe, mais c’était très impressionnant. Mon pare-brise est criblé d’impact, les vitres de toutes les voitures autour sont explosées, et le sol est jonché de feuilles d’arbre, car tout a été haché.»