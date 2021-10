Energies – Le norvégien Statkraft achète 43 parcs éoliens

Énergies : Le norvégien Statkraft achète 43 parcs éoliens

Le plus gros producteur européen d’énergies renouvelables, le groupe public norvégien Statkraft, a annoncé lundi le rachat des actifs éoliens de l’allemand Breeze Three Energy en Allemagne et en France.