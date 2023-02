IA : Le nouveau Bing avec ChatGPT débarque sur iOS et Android

Microsoft a mis à jour les apps Bing et Edge pour y intégrer son moteur de recherche dopé au robot conversationnel d’OpenAI, désormais compatible avec la saisie vocale.

Microsoft apporte des nouveautés à Edge, Bing et Skype. Microsoft

Deux semaines après avoir lancé une nouvelle version pour ordinateur de Bing intégrant les technologies conversationnelles dopées à l’intelligence artificielle d’OpenAI, Microsoft l’étend aux smartphones. Le géant technologique a rendu disponibles des mises à jour de ses apps du moteur de recherche Bing et de son navigateur web Edge pour iOS et Android. Proposant un nouveau design, elles embarquent la nouvelle version du moteur de recherche alimenté par le modèle de langage ChatGPT, à condition de faire partie des premiers testeurs après s’être inscrit sur la liste d’attente. Dans un communiqué, la firme en profite pour informer que plus d’un million d’utilisateurs ont déjà rejoint la preview, à savoir la version préliminaire, des nouveaux Bing et Edge dans 169 pays.

Ce déploiement s’accompagne d’une nouvelle fonctionnalité pour son chatbot, qui a créé quelques réponses incohérentes ou émotionnelles: la saisie vocale. «Disponible sur mobile et sur ordinateur, la recherche vocale offre une plus grande flexibilité dans la façon dont vous pouvez poser des questions et recevoir des réponses de Bing», explique Microsoft.

Bing dans Skype

La société, qui vient de revoir les limites imposées au chatbot de Bing, annonce par ailleurs l’arrivée de Bing dans son service d’appels audio et vidéo et de messagerie Skype utilisé par 36 millions de personnes dans le monde chaque jour, d’après Microsoft. Lors d’un appel ou une discussion, il peut permettre de fournir des informations à l’ensemble des participants. «Par exemple, si vous discutez avec votre famille de vos prochaines retrouvailles, vous pouvez simplement demander à Bing de vous suggérer des destinations, de vous fournir les prévisions météorologiques et de suggérer des activités intéressantes pour votre voyage; tous les membres de la discussion auront alors accès aux résultats», explique la société.

