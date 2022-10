SUV électrique XXL: Le nouveau BMW XM n’est que pure provocation

Le nouveau BMW XM innove à bien des égards: l’énorme SUV est à la fois le premier modèle électrique de M GmbH et la première voiture de la filiale de tuning de BMW depuis la légendaire M1. Dans sa version haut de gamme, cet hybride rechargeable d’une longueur de 5,11 mètres porte de surcroît le titre de BMW de série la plus puissante de tous les temps. Sa commercialisation est prévue pour le mois d’avril au prix de départ de 181'900 francs.

Que pensez-vous des SUV? C’est trop gros, trop la frime et trop gourmand. Totalement inutiles! À la campagne, d’accord, mais ils n’ont rien à faire en ville. En version électrique, je les trouve sympas! J’adore les SUV. Ils offrent beaucoup d’espace et une conduite agréable, en toute sécurité.

Éléments de design de la M1

Au niveau du design, le XM reste relativement fidèle à son concept, présenté l’année dernière. Volontairement imposant et extraverti, ce SUV explose non seulement les normes européennes au niveau de la taille de sa carrosserie, mais est équipé de la plus grande forme de la très controversée calandre double haricot jamais conçue jusqu’à présent, cette dernière étant de surcroît lumineuse et ornée d’une bande dorée.

Même BMW reconnaît dans la cinq portes des éléments de design de la sportive M1 à moteur central, citant la structure à lamelles des feux arrière en exemple. À l’intérieur, les dimensions se traduisent par un généreux espace, ponctué, à l’arrière, par des sièges lounge et un ciel de pavillon sculptural.

Cette focalisation sur les passagers arrière, plutôt inhabituelle pour le constructeur munichois, est sans doute, tout comme le design baroque et mastoc, une concession à la clientèle cible, qui est surtout attendue en Chine, aux États-Unis et au Proche-Orient, qui aime se faire conduire par un chauffeur, à l’occasion, et dont les goûts peuvent être qualifiés d’extravertis d’un point de vue européen.

La beauté est question de goût! Les clientèles asiatique et américaine semblent apprécier. BMW Le cockpit présente la disposition habituelle, avec un double écran incurvé. À l’arrière, on trouve des sièges lounge. BMW L’énorme calandre BMW est non seulement lumineuse, mais également ornée d’une bordure dorée. BMW

La version standard est équipée d’un moteur hybride rechargeable basé sur un V8 essence 4,4 litres. Le moteur à combustion est connu, entre autres, de la M5, mais bénéficie ici pour la première fois de l’assistance d’un moteur électrique logé dans la boîte automatique à huit rapports. À eux deux, ils développent une puissance de 480 kW/653 ch et permettent d’élancer le mastodonte de 2,8 tonnes à 100 km/h en 4,3 secondes. Sur simple pression d’un bouton, il est possible d’activer le mode 100% électrique permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 140 km/h et une autonomie de 82 kilomètres grâce à la batterie d’une capacité de 25,7 kWh. Le géant BMW est étonnamment lent à charger: la capacité de charge maximale est de 7,4 kW et il n’y a pas de prise de charge rapide.

Une version encore plus puissante viendra compléter l’offre en automne 2023. Celle-ci sera commercialisée sous la nouvelle sous-marque «Label Red». Dotée d’une puissance de 550 kW/748 ch, elle laissera dans son sillage toutes les autres voitures de sport de la marque. Pour que le XM assure une conduite dynamique dans toutes ses versions, BMW a repris et amélioré le châssis du X5 M. Pour faire oublier son poids élevé, le constructeur a, entre autres, équipé le véhicule d’amortisseurs adaptatifs, d’un système de stabilisation antiroulis 48 volts, d’une direction des roues arrière ainsi que d’une transmission intégrale axée sur l’arrière. La nouveauté: le mode de conduite pour le sable – histoire de garder à l’esprit la clientèle visée.