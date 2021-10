Politique – Le nouveau chancelier autrichien a prêté serment

«Réputation d’intégrité»

Dépourvu d’expérience en politique intérieure, il sera «conseillé par les sherpas de Kurz et fermement accompagné» par ce dernier, estime l’analyste. De fait, l’opposition craint que ne perdure «le système Kurz». Le chef de l’ÖVP a connu une ascension fulgurante sur la scène politique autrichienne et était devenu, fin 2017, le plus jeune dirigeant élu de la planète. En 2019, il a déjà essuyé un scandale dont il s’est relevé sans peine.