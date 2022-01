Football : Le nouveau chef-d’œuvre de Salem Al-Dossari

Le joueur saoudien, habitué des buts spectaculaires, a inscrit un superbe retourné acrobatique lors de la Supercoupe d’Arabie saoudite.

Il a remis ça. Le joueur d’Al-Halil Salem Al-Dossari a une nouvelle fois inscrit un but incroyable. Le milieu de terrain a grandement participé à la victoire de son équipe contre Al Faisaly lors de la Supercoupe d’Arabie saoudite (2-2, 4-3 après les tirs au but). Al-Dossari a non seulement inscrit le 1-2 (40e) d’un retourné acrobatique absolument imparable, mais il a également pris ses responsabilités en marquant dans la séance de tirs au buts.