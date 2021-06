Mikaela Shiffrin et Aleksander Kilde - Le nouveau couple de rêve du Cirque blanc voit la vie en rose

Mikaela Shiffrin et Aleksander Kilde sont officiellement en couple.

Après un an et demi de célibat, Mikaela Shiffrin est de nouveau en couple. La skieuse américaine de 26 ans, qui a remporté six médailles d’or lors des Mondiaux, sort avec Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur notamment du classement général de la Coupe du monde lors de la saison 2019/20.