Explorer: Le nouveau crossover électrique de Ford est empreint de Volkswagen

Le premier contact avec le nouveau Ford Explorer produit plusieurs effets de surprise, à commencer par le fait que le futur Explorer n’est plus un SUV XL. En deuxième lieu, rien ne laisse entrevoir le partage de composants avec le groupe Volkswagen. On est en face d’un tout nouveau SUV relativement compact, qui se distingue avant tout par son design caractéristique.

À l’avant, le regard s’arrête en premier lieu sur le bandeau noir arborant le nom du modèle en grosses lettres, qui relie les blocs optiques aux formes futuristes. Ce bandeau est également repris à l’arrière. En prolongement des vitres qui remontent légèrement à l'arrière, l’extravagant montant arrière avec ses traits dynamiques, vient épouser la lunette arrière. On aime ou on n’aime pas, mais ça saute aux yeux!

Propulsion arrière ou quatre roues motrices

Ford ne s’est pas simplement contenté de reprendre les propulsions de Volkswagen, mais les a quelque peu retravaillées. La gamme de propulsion s’étend de 125 kW/170 ch à 250 kW/340 ch. La dernière version est entraînée par deux moteurs électriques, un moteur synchrone à l’arrière et un moteur asynchrone à l’avant. On ignore toujours si Ford a également travaillé sur la puissance de charge et s’il a dépassé le pic de 135 kilowatts qui est le niveau actuel de la Volkswagen ID.4.

Dans l’habitacle, le regard s’arrête immédiatement sur le grand écran tactile central. Non qu’il se distingue fondamentalement des écrans tout aussi imposants que l’on trouve dans la version précédente de l’Explorer ou dans la Mustang Mach-e, mais celui-ci présente la particularité d’être non seulement inclinable à plus de 30 degrés, mais de dissimuler un compartiment, dans lequel il est notamment possible de ranger des objets de valeur.