4x4 iconique

Le nouveau Defender fait le grand écart

Lors des premiers essais en Namibie, le nouveau Land Rover Defender a prouvé que, malgré son équipement high-tech, il restait un parfait 4x4.

Le nouveau Land Rover Defender est passé du 4x4 brut au véhicule tout-terrain high-tech. LR

Il est aussi indissociable de l'Afrique que le rhinocéros, Nelson Mandela et les petites machines à hélices des pilotes de la brousse. Non seulement on ne peut plus se passer du Land Rover Defender en Écosse ou à Londres, mais au Kenya, au Congo ou en Namibie, l'archétype du 4x4 rustique est également une valeur sûre.

C'est pourquoi la question ne se posait même pas pour les Britanniques de savoir où le successeur tant attendu devait faire son voyage inaugural avant qu'il ne soit mis en vente à partir de 64'000 francs pour la version longue «110» et 57'000 francs pour le 90. Encore moins du fait que Land Rover doit écarter de nombreux doutes sur sa réédition. Après tout, c'est la première fois en 70 ans que les Britanniques ne se sont pas simplement contentés de lui redonner un coup de jeune, mais qu'ils ont réinventé le Defender de fond en comble. Dans le souci de rendre l'icône à la hauteur du nouveau millénaire, le 4x4 brut et rustique est devenu un véhicule tout-terrain high-tech qui entend se défendre tout aussi bien sur l'autoroute des données que dans la jungle.

Un Defender pour «une nouvelle ère»

Il en résulte un véhicule qui, à première vue, est passé de l'outil au jouet et qui fait désormais davantage penser à Playmobil qu'à la pampa. Angles arrondis, phares à LED aux allures ludiques à l'avant et à l'arrière, et carré original incrusté dans la vitre de custode, pas une seule ligne et pas une seule pièce de tôle n'a été reprise de son prédécesseur. On se rend très vite compte que le directeur du design, Gerry McGovern, a réalisé du bon travail. Sans tomber dans le piège du rétro, il a dessiné un 4x4 qu'on reconnaît instantanément comme étant un Defender, car il possède le même caractère et les mêmes caractéristiques, qu'il s'agisse de la roue de secours montée sur la porte arrière ou de sa ligne de ceinture parfaitement horizontale.

À l'intérieur, les designers ont fait en sorte que le Defender soit fin prêt pour le rendez-vous avec la génération iPhone. Certes, on trouve toujours des poignées auxquelles on pourrait sans doute attacher un éléphant, des écrous et des boulons visibles et des revêtements pour lesquels les projections de sable ne sont qu'un doux peeling. Mais en parallèle, les Britanniques ont, pour la première fois, équipé le véhicule d'instruments numériques et remplacé de nombreuses commandes par un grand écran tactile. Même le wifi est disponible à bord et la clé de contact devient une clé loisirs que l'on peut emporter avec soi sous forme de bracelet pour faire son jogging ou aller nager. Et dans aucune autre voiture, on ne trouvera autant de points de recharge USB que dans le Defender, comme l'affirment ses concepteurs.

Prêt pour la génération iPhone

Si les moyens sont différents, l'objectif, lui, n'a pas changé. Le nouveau Defender veut lui aussi aller plus loin sur le terrain que la plupart des autres 4x4, sauf qu'il n'est plus nécessaire d'avoir 70 ans d'expérience au volant pour le faire. Car grâce au système Terrain Response et à une armée de caméras, qui montrent le véhicule sous tous les angles possibles et imaginables – même le capot ou le panneau de plancher – l'aventure tout-terrain devient un jeu d'enfant. Qu'il s'agisse de dunes de sable de plusieurs mètres de haut, de pistes de brousse boueuses, de lits de rivières asséchées, de gués inondés ou de cols de montagnes rocailleux, le Defender se laisse conduire par monts et par vaux du bout du doigt. Dans le doute, l'électronique vient en renfort.

Alors que tout cela nous semble, d'une certaine façon, familier et qu'on s'étonne à la rigueur de ne pas avoir à en faire plus, le Defender montre un tout nouveau visage sur la route. Si on a la chance de trouver un bout d'asphalte en Afrique, alors le Land Rover s'avère être un 4x4 étonnamment plus confortable, plus maniable et plus familial, et estampille définitivement son prédécesseur, tout aussi bruyant que mou et surtout brut, de voiture ancienne. Tout en silence et en douceur, le Defender se transforme, tel un lion en pleine sieste, en douillet géant avec lequel on pourrait rouler sans fin vers l'horizon.

Il doit sa force aux nouveaux moteurs Ingenium que Land Rover équipera dans un premier temps de la technologie à hybridation modérée, puis hybride rechargeable, à savoir un moteur diesel 2,0 litres de 200 ou 240 ch, un moteur essence 2,0 litres de 300 ch ou un six-cylindres en ligne 3,0 litres de 400 ch. Cela permet d'atteindre des vitesses dont les conducteurs de Defender ne pouvaient, jusqu'à présent, que rêver.

Jusqu'à huit places

Comme par le passé, le Land Rover Defender sera décliné en deux versions: le 110 cinq portes de 5,02 mètres de long et, quelques mois plus tard, le 90 – qui fait environ 50 centimètres de moins et dispose de trois portes. Avec son troisième rang de sièges et une banquette à trois places dont le dossier central est rabattable, à l'avant, le 110 peut accueillir jusqu'à huit personnes à bord. En théorie. Car il faut déjà aimer la promiscuité pour être à trois sur la banquette avant, d'autant plus quand on se retrouve sur des routes sinueuses et caillouteuses comme en Namibie.

Tout comme pour son design, le nouveau Defender fait également peau neuve au niveau technique. S'il était jusqu'à présent l'un des derniers 4x4 à encore être dotés d'un châssis en escalier posé sur des essieux rigides, il se rapproche désormais du Discovery et se paie également une structure monocoque en aluminium sur laquelle s'articulent des suspensions indépendantes. Il est également équipé de quatre roues motrices à commande électronique et du système de contrôle Terrain Response qui est déjà monté sur les autres modèles de la marque. En option, il est même possible d'avoir une suspension pneumatique.

On peut reprocher à Land Rover beaucoup de choses en ce qui concerne son Defender, notamment d'avoir mis autant de temps pour planifier la succession du légendaire 4x4 et d'avoir fait une pause de trois ans. Mais on ne peut pas le blâmer d'avoir eu peur d'innover et de s'éloigner de l'original. Le directeur du design, Gerry McGovern, ne cache pas qu'il refusait d'avoir pieds et poings liés et qu'il voulait absolument concevoir un nouveau Defender pour une nouvelle ère. Pour masquer le fait que ce dernier est bien plus éloigné de l'original que ce que beaucoup espéraient, les Britanniques ont appliqué une petite astuce toute simple. Pour écarter le moindre doute, ils n'ont pas manqué d'apposer une bonne douzaine de fois le nom «Defender» sur la carrosserie.