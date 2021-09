Un vaccin contre tous les coronavirus : Le nouveau défi du co-inventeur des vaccins à ARN messager

Désormais, le projet d’un immunologue est de créer un vaccin contre tous les coronavirus. Selon lui, nous avons le choix entre attendre la prochaine épidémie ou passer un an et demi à créer un sérum.

«Il y a eu trois pandémies ou épidémies (de coronavirus) au cours des 20 dernières années», justifie-t-il à l’AFP. «Il faut partir du principe qu’il y en aura d’autres. On s’est dit qu’on pouvait soit attendre la prochaine épidémie ou pandémie de coronavirus, et passer un an et demi à créer un vaccin. Soit en créer un maintenant et l’avoir à disposition ou même s’en servir maintenant», détaille le chercheur. L’homme de 62 ans et son équipe se sont lancés dans ce projet au printemps dernier. Ils ont pour le moment publié deux études, aux résultats prometteurs.