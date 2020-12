C’est en janvier 2020 qu’a débuté le tournage de «Nightmare Alley», le nouveau film de Guillermo del Toro («Hellboy», «La forme de l’eau»). Quasiment une année, donc. Et ce n’était évidemment pas prévu au programme. Covid-19 oblige, le tournage a été interrompu plusieurs mois. Finalement, ce 14 décembre au Canada, le dernier tour de manivelle a été donné. Ce dont s’est réjoui le réalisateur de 56 ans dans une petite vidéo relayée sur Twitter par Searchlight Pictures.

Adapté d’un roman de William Lindsay Gresham, «Nightmare Alley» raconte la rencontre entre un homme un brin manipulateur (Bradley Cooper) et une psychiatre (Cate Blanchett) encore plus manipulatrice que lui! Rooney Mara, Toni Collette et Willem Dafoe, entre autres, figurent au générique.