Première mondiale de l’EX90: Le nouveau fleuron électrique de Volvo est l’incarnation de l’élégance

À partir de 2030, Volvo ne vendra plus que des voitures électriques. Pour que ce plan se réalise, le constructeur sort au moins un nouveau modèle électrique par an depuis 2021. Après le C40 Recharge et le XC40 Recharge, c'est au tour de l'EX90 d'être présenté par le constructeur automobile sino-suédois. En fait, le nouveau SUV électrique devait remplacer l'actuel fleuron de la marque, le XC90, mais tant qu’il y aura de la demande, les Suédois continueront à proposer le XC90 hybride.

Le cuir laisse place aux matériaux de recyclage

D’une longueur de plus de cinq mètres, l'EX90 peut accueillir jusqu'à sept passagers. Le design est sobre et élégant - typiquement scandinave. Dans l’habitacle, le cockpit est dominé par un écran tactile de 14,5 pouces au format portrait; le logiciel utilisé provient de Google, y compris la reconnaissance vocale Google Assistant. Le son est assuré par un système audio Bowers & Wilkins avec technologie Dolby Atmos et des enceintes dans les appuie-tête. Les Suédois ont remplacé le cuir par du Nordico, un produit synthétique composé de vinyle, de bouteilles de PET recyclées et de débris de bouchons de liège.

Le lancement sur le marché de l'EX90 est prévu pour la fin du premier semestre de 2024, mais les commandes sont d'ores et déjà ouvertes. Dans un premier temps, Volvo propose deux versions à transmission intégrale d'une puissance maximale de 380 kW/517 ch et d'une autonomie de 600 kilomètres.

Comme il se doit pour une Volvo, le nouveau modèle est, lui aussi, doté d'un équipement de sécurité complet. Il est équipé de capteurs ultramodernes à l'intérieur comme à l'extérieur ainsi que de caméras, de radars et de la technologie LiDAR. De quoi éviter, dans le pire des cas, des accidents. Si le conducteur s'endort ou s'évanouit, l'EX90 se gare d'elle-même après un avertissement visuel et sonore et prévient les services de secours.