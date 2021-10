Environnement : Le nouveau gouvernement norvégien a plus d’ambitions climatiques

Le nouveau gouvernement norvégien entrera en fonction jeudi. Il a déjà annoncé vouloir réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 à 55% – sans toucher au pétrole.

Le royaume scandinave est le plus gros exportateur d’hydrocarbures d’Europe de l’Ouest . L’objectif climatique actuel des autorités norvégiennes consiste en une réduction des gaz à effet de serre comprise entre 50 et 55% par rapport aux émissions de 1990.

«Secteur pétro-gazier pas démantelé»

Regroupant les travaillistes et le parti du Centre qui défend principalement les intérêts des territoires, la nouvelle équipe a parallèlement réaffirmé son attachement à l’industrie pétrolière du pays. «Le secteur pétro-gazier sera développé, pas démantelé», indiquent les deux partis dans leur feuille de route. «La politique climatique ne doit pas être moralisatrice et doit être juste», ajoutent-ils.

L’essentiel des émissions générées par le pétrole et le gaz norvégiens se produisent lors de leur consommation hors de Norvège et ne sont donc pas incluses dans la comptabilité nationale. Le secteur pétrolier représente 14% du produit intérieur brut du royaume, plus de 40% de ses exportations et 160’000 emplois directs.