House : Le nouveau Guetta est une reprise de Whitney Houston

Le Français a publié «If You Really Love Me (How Will I Know)». Il rappellera des souvenirs à certains nostalgiques des eighties.

David Guetta continue de sortir des morceaux à un rythme effréné. Vendredi 2 juillet 2021, il a sorti son sixième single de l’année, «If You Really Love Me (How Will I Know)». Ce titre, réalisé avec le DJ et animateur radio MistaJam et le chanteur britannique John Newman, est une reprise de «How Will I Know» que Whitney Houston avait sorti en 1985.

«Qui peut résister au refrain d’un tel classique comme «How Will I Know»? Avec ses grooves piano house old school, il brille comme le soleil. Cette collaboration avec MistaJam et John Newman a donné la chanson de l’été 2021», a dit le Français de 53 ans, élu Meilleur DJ du monde en 2020, dans un communiqué. MistaJam, de son côté, s’est souvenu que le tube de Whitney Houston tournait en boucle à la maison quand il était gosse: «J’ai encore le vinyle. C’était cool de changer la signification de cette chanson: au lieu de parler du début d’une relation, elle parle maintenant de sa fin.» Quant à John Newman, interprète de hits tels que «Blame» et «Love Me Again», il n’a pas «hésité une seconde» à poser la voix sur cette reprise. «Déjà parce que ça fait longtemps que j’avais l’idée de réinterpréter ce classique qui représente beaucoup pour ma femme et moi. Et ensuite David Guetta est un homme avec qui j’ai toujours voulu collaborer», a raconté Newman.

Trois jours après sa sortie, «If You Really Love Me (How Will I Know)» dépasse déjà le 1,5 million d’écoutes sur Spotify. David Guetta a réagi dimanche 4 juillet sur Instagram: «Dépasser le million en 24 heures signifie tellement pour moi. Merci beaucoup».

Le titre original de Whitney Houston: