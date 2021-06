HONDA HR-V E:HEV - Le nouveau HR-V sera proposé en version hybride uniquement

Lors de son lancement en 1999, le Honda HR-V était en avance sur son temps. Véritable mélange entre un break et un SUV, le modèle japonais, initialement proposé exclusivement en version trois portes, était le précurseur des crossovers, si populaires aujourd’hui. Il a fallu attendre 2015 pour voir apparaître la deuxième génération d’un HR-V méconnaissable. Seule réminiscence du modèle original, les poignées des portières arrière avaient été astucieusement dissimulées, permettant au SUV, qui avait considérablement grandi, d’avoir l’apparence d’un véhicule trois portes. Aujourd’hui, la troisième génération du modèle est dans les starting-blocks, et là encore, le HR-V a bien changé. En dehors de ses dimensions, restées quasiment identiques, et des poignées de portes dissimulées dans la carrosserie, le SUV compact fait peau neuve.

Les proportions, en particulier, ont changé. Le HR-V est désormais une sorte de SUV coupé - pas étonnant, vu que c'est très à la mode en ce moment. De profil, il ressemble beaucoup au Mazda MX-30 avec son long capot plat, sa ligne de ceinture droite et son arrière incliné, ce qui est assurément un compliment. Les phares étroits à LED à l'avant sont reliés visuellement par une barre chromée, tout comme les feux arrière à LED sont presque continus et ne sont interrompus que par un logo Honda un peu mastoc.

Un intérieur spacieux

Le tableau de bord est plaisant et moderne, avec une disposition clairement structurée, peu de boutons et un écran tactile placé en hauteur. À l'arrière, on trouve les «magic seats» («sièges magiques»), déjà présents sur d’autres modèles Honda: une seule poignée permet de rabattre la banquette vers le haut et de créer un espace de chargement large et profond pour les objets encombrants - astucieux ! Le véhicule offre un espace aéré et confortable, y compris à l'arrière.