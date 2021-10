MOBILITE ELECTRIQUE – Le nouveau Jeep Grand Cherokee, uniquement en version électrique

Un habitacle remis au goût du jour avec élégance

Au premier coup d’œil, il est clair que le Grand Cherokee, d’une longueur de 4,90 m, est un Jeep. Ceci dit, les designers ont réinterprété et remis au goût du jour les éléments de style typiques Jeep. Sa calandre à sept fentes est ainsi plus grande et plus ramassée, le capot et la cabine du conducteur sont, quant à eux plus allongés. De profil, la ceinture de caisse plus basse et les grandes vitres latérales sautent immédiatement aux yeux. Dans l’habitacle richement équipé se trouvent des groupes d’instruments numériques, un affichage tête haute, un éclairage d’ambiance ainsi que la cinquième génération du système d’infodivertissement Uconnect.