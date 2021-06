PREMIÈRES IMAGES - Le nouveau Kia Sportage est méconnaissable

Actuellement, les constructeurs coréens mettent les gaz à fond. Non seulement Hyundai propose des hybrides, des hybrides rechargeables, des véhicules électriques à batterie et des modèles à hydrogène en plus des moteurs à combustion, mais les Coréens gagnent également en présence sur le marché. La nouvelle filiale électrique Ioniq vient d'être lancée et, dans le même temps, la filiale haut de gamme Genesis a été introduite sur les marchés européens. Et sur leur nouvelle plateforme modulaire électrique, les Coréens lancent actuellement des modèles électriques tels que l’Ioniq 5 ou le Kia EV6, qui font trembler la concurrence.

Mais le développement ne s'arrête pas non plus aux séries de modèles existantes. Kia vient de publier les premières images du nouveau Sportage et montre que la philosophie de design introduite dans l'EV6, baptisée «Opposites United» («L’alliance des contraires»), sera également appliquée à l'avenir pour les modèles à entraînement conventionnel. Si la cinquième génération du SUV compact reste fidèle à ses proportions, la partie avant détaillée avec des éléments lumineux marquants et une réinterprétation de la calandre en forme de nez de tigre, désormais baptisée «Digital Tiger Face» («Visage de tigre numérique»), confèrent au populaire SUV un tout nouveau look. Les feux arrière, qui se prolongent dans le hayon et sont reliés par une bande continue, offrent une signature lumineuse à LED saisissante à l'arrière.