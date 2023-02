SUV compact de Hyundai: Le nouveau Kona change de look

Design futuriste

Les Coréens lancent désormais la deuxième génération sur le marché – en Suisse, il faudra toutefois attendre la fin de l’année avant que le nouveau modèle ne soit disponible chez les concessionnaires. Le nouveau Kona est vraiment élégant: comme pour le monospace Staria, les designers ont opté pour des bandes lumineuses LED à l’allure futuriste. Celles-ci s’étendent sur toute la largeur du véhicule, à l’avant comme à l’arrière. Intégrés dans les robustes garnitures de passages de roues, les phares avant et feux arrière se font discrets.

Il va falloir attendre le mois de mars pour en savoir plus sur la gamme de motorisations européennes.

Équipé d’un double écran incurvé, le cockpit se veut élégant et moderne.

Le SUV compact a gagné 15 centimètres en longueur, ce qui promet un habitacle plus spacieux.

Avec une longueur de 4,35 mètres, le nouveau Kona dépasse son «grand» frère de 15 centimètres; l'empattement augmente de six centimètres pour atteindre 2,66 mètres. De quoi s’attendre à un habitacle plus spacieux en conséquence. Hyundai promet un gain de 77 millimètres pour la garde aux jambes et de 11 millimètres pour la garde au toit, à l’arrière. À l’instar de presque tous les nouveaux modèles, le cockpit est équipé d’un double écran légèrement incurvé qui s'étend de l’arrière du volant jusqu’au-dessus de la console centrale.