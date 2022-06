SUV DE LUXE: Le nouveau Lexus RX perd son énorme calandre

Lexus fait partie des pionniers parmi les constructeurs de SUV. Le RX en est déjà à sa cinquième génération, avec trois variantes hybrides et une calandre nettement plus discrète.

Près de 25 ans et plus de 3,5 millions d’exemplaires écoulés depuis sa sortie, la filiale de Toyota présente désormais la cinquième génération de son RX.

En 1998, quand Lexus présente le RX 300, le premier SUV haut de gamme au monde, beaucoup considèrent alors ce genre de véhicule haut sur pattes comme une nouvelle lubie venue des États-Unis. Rien pour nous, trop grand, trop cher, trop gourmand en carburant. Aujourd'hui, les choses sont plus claires, la part des SUV en Suisse s'élevant à 45%.

Près de 25 ans et plus de 3,5 millions d’exemplaires plus tard, Lexus présente la cinquième génération du RX. Visuellement, le best-seller mondial de la filiale de Toyota présente une évolution du nouveau langage stylistique «Nouveau Chapitre». L’imposante calandre «Diabolo» est presque entièrement intégrée dans la largeur avant du véhicule, ce qui est censé conférer au RX une «force électrisante» et en parfait accord avec la propulsion désormais 100% électrique. Le RX sera commercialisé chez nous en fin d'année dans trois versions hybrides: tout d’abord le RX 350h avec un moteur essence de 2,5 litres et une puissance de 180 kW/245 ch, qui sera suivi du 450h+, premier RX hybride rechargeable, offrant une puissance de 225 kW/306 ch et une autonomie de 65 km. Le modèle haut de gamme 500h de 273 kW/371 ch - premier Lexus hybride avec un moteur à essence turbo viendra compléter l’offre.

Visuellement, le best-seller mondial de Lexus se veut un développement du nouveau langage stylistique «Nouveau Chapitre». Lexus Autre nouveauté: le système d’infodivertissement, avec un système de navigation basé sur le cloud, qui indique le chemin de manière nettement plus efficace, plus rapide et plus précise. Lexus L’empattement plus long par rapport à son prédécesseur a permis un gain d’espace pour les passagers arrière. Lexus

Parmi les points forts de leur nouveau SUV phare, les Japonais vantent la nouvelle suspension arrière multibras, le rétroviseur numérique fournissant des images en temps réel via la caméra de recul, le système de stationnement entièrement automatique que l’on connaît de la berline LS, ainsi que la nouvelle assistance de direction active qui aide le conducteur à effectuer une manœuvre d’évitement en cas de collision imminente. Autre nouveauté: le système d'infodivertissement, avec un système de navigation basé sur le cloud, qui indique le chemin de manière nettement plus efficace, plus rapide et plus précise. Lexus souligne en outre que l'habitacle sera, pour la première fois, en cuir végétalien.

L’empattement plus long par rapport à son prédécesseur a permis un gain d’espace pour les passagers arrière, qui sont désormais plus à leur aise. Pour les bagages, l’espace de chargement a été rallongé de cinq centimètres et le seuil de coffre abaissé de trois centimètres. Le nouveau hayon permet en outre d'emporter un ou deux bagages supplémentaires. Grâce à l'utilisation de matériaux légers, le poids du nouveau RX a tout de même pu être réduit de 90 kg pour passer sous la barre des deux tonnes. Les Japonais n'ont pas encore communiqué de prix pour le nouveau modèle.