Villeneuve (VD)Le nouveau logo communal fâche la droite «old school»

«Nos armoiries ont été sauvagement relookées par un designer qui a massacré notre aigle pour en faire un volatile ridicule.» L’ancienne présidente de la Société industrielle et commerciale de Villeneuve et environs Christine Petitpierre goûte peu la nouvelle identité visuelle de la cité. Elle l’a fait savoir très clairement sur sa page Facebook récemment. Relayé par «24 Heures», le coup de gueule fait suite à l’introduction d’un nouveau logo, utilisé depuis peu par tous les services de la ville, et qui a fait débat lors du dernier conseil communal. «Ce nouveau logo correspond à la volonté de conserver les anciennes armoiries, tout en les dépoussiérant et en les modernisant, a affirmé la syndique Corinne Ingold. Il sera utilisé par tous les services, afin d’uniformiser la communication communale.»