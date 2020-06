Football

Le nouveau look de Cristiano Ronaldo

Le quintuple Ballon d’Or l’a dévoilé sur Instagram: il a encore changé de style.

L’attaquant portugais de la Juventus Cristiano Ronaldo (35 ans) a l’habitude de rendre visite à son coiffeur et de dévoiler un nouveau look. La quintuple Ballon d’or s’est déjà présenté sur le terrain avec des cheveux colorés, dégradés, courts, longs, etc.