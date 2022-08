Jura : Le nouveau médecin cantonal est connu

Le Dr Antonios Liolios a été engagé à 50% pour une durée initialement limitée à 12 mois au poste de Médecin cantonal. Il aura notamment la responsabilité d’explorer le potentiel de collaborations intercantonales. Il entrera en fonction le 1er septembre 2022. Psychiatre/psychothérapeute FMH et spécialiste en psychiatrie de la personne âgée, le Dr Liolios a notamment travaillé dans des institutions psychiatriques en Suisse romande et dans la partie germanophone du Canton de Berne. Formé en psycho-oncologie (WPO), psychiatrie forensique (Université de Constance/Université de Graz), médecine des assurances (Université de Bâle) ainsi qu’à la gestion des institutions de santé (Université de Fribourg en Allemagne), le Dr Liolios est référent pour plusieurs institutions psycho-sociales dans la région de Bienne et du Jura Bernois. Il est par ailleurs sur le point d’achever une formation en médecine psychosomatique (Université de Genève) et un Master en santé publique.