Loterie : Le nouveau millionnaire du Swiss Loto a timbré à Porrentruy

La personne a trouvé les six bons numéros, ce qui lui a permis de rafler un million de francs lors du tirage, samedi.

Pour toucher le pactole, il fallait cocher le 3, 11, 16, 29, 38 et 42. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 06 et le Joker le 230937. Le prochain tirage aura lieu samedi prochain, et 16,4 millions de francs seront à la clé.