Royaume-Uni : Le nouveau ministre des Finances promet des «décisions difficiles»

Nommé vendredi à la place de Kwasi Kwarteng en pleine crise économique et financière, Jeremy Hunt s’est exprimé samedi matin sur Sky News.

Le nouveau ministre des Finances britannique Jeremy Hunt a annoncé samedi, au lendemain de sa nomination par Liz Truss , que des «décisions difficiles» allaient devoir être prises pour rectifier le projet économique de la Première ministre. «Un chancelier ne peut pas contrôler les marchés, mais ce que je peux faire est montrer que nous pouvons financer nos projets sur les impôts et les dépenses et cela va nécessiter des décisions très difficiles», a affirmé Hunt sur Sky News.

Jeremy Hunt a été nommé vendredi par la Première ministre conservatrice Liz Truss pour remplacer Kwasi Kwarteng. Celui-ci a été limogé sur fond de crise économique et financière qui a tourné à la crise politique au sein du parti conservateur.

Hunt a pour mission de reprendre en main le mini-budget annoncé le 23 septembre par son prédécesseur et très mal accueilli par les marchés, une bonne partie du parti conservateur et la population britannique. Il a estimé que «des erreurs» avaient été faites dans ce mini-budget qui prévoit des dépenses et des baisses d’impôts massives sans financement clair.