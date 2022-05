Football: Le nouveau miracle signé par le Real Madrid

Sur penalty, Karim Benzema a marqué le but de la qualification pour le Real. AFP

À force, c’en est presque surnaturel. Ce sont les Madrilènes qui affronteront les Reds en finale de la C1 le 28 mai prochain au Stade de France à St-Denis et ils ont une bonne gueule d’«Highlander». Cette saison, le PSG (aller 0-1; retour 3-1) en 8e, Chelsea (1-3; 3-2 après avoir été mené 3-0 à la 80e) en quart et Manchester City en demie ont successivement cru les avoir tués, mais ils n’avaient pas pensé à leur couper la tête pour en finir. Et dire qu’on pensait avoir tout vu lors des tours précédents…

Mercredi, dans un Bernabeu en fusion et une semaine après un match aller totalement fou, la troupe de Carlo Ancelotti n’a pas cadré le moindre tir pendant 89 minutes et Mahrez avait ouvert le score logiquement à la 73e, en contre, en force et au premier poteau.

Avant et après le but de l’Algérien, le gardien Courtois avait réussi la bagatelle de huit arrêts, dont plusieurs de grande classe. Le joker Grealish avait quant à lui manqué deux grosses possibilités de 0-2, dont une sauvée sur sa ligne par Mendy, dans les tout derniers instants du temps réglementaire. Pas suffisant pour mettre le club le plus titré du monde à genoux!

Benzema n’était pas en réussite, Vinicius avait manqué plusieurs fois de lucidité dans les derniers mètres, alors c’est de Rodrygo qu’est arrivé l’improbable miracle. L’ailier brésilien de 21 ans est devenu le premier joueur de l’histoire de la C1 à réussir un doublé aux 90e et 91e minutes.

Et comme tout tournait définitivement dans le sens de la Maison Blanche, Benzema a obtenu et transformé un penalty après 5 minutes dans les prolongations, signant là son 43e but en autant de rencontres cette saison.

Pour une «Decimocuarto»

Ce sont donc bien les Madrilènes qui défieront Liverpool dans un peu plus de trois semaines à Paris. Pep Guardiola regardera ça devant sa télévision, lui qui n’a plus soulevé la Coupe aux grandes oreilles depuis plus de dix ans. Le mage espagnol a collectionné les titres nationaux avec le Bayern Munich et Manchester City, mais n’a plus jamais remporté la plus belle des compétitions de clubs du monde depuis son départ à l’étranger. Dire que le Sheikh Mansour d’Abu Dhabi a déjà dépensé plus de deux milliards de francs dans l’affaire…