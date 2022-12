Mercedes-AMG S 63 E-Performance: Le nouveau modèle V8 de Mercedes est, lui aussi, électrique

Mercedes-AMG atteint de nouveaux sommets de puissance grâce à l’assistance électrique. La version haut de gamme de la Classe S qui vient d’être présentée affiche une puissance totale de 590 kW/802 ch et un couple de 1430 Nm grâce à la combinaison d’un V8 essence et d’un moteur électrique, ce qui en fait la variante la plus puissante jamais construite de la gamme haut de gamme. La S 63 E-Performance sera commercialisée l’année prochaine.

Une consommation équivalente à celle d’une petite voiture

Puissante, mais économe en carburant, la motorisation hybride rechargeable doit permettre de concilier les exigences de la protection du climat et les préférences des clients. Ce dernier point est assuré par le puissant huit cylindres de 4,0 litres biturbo, combiné à une boîte automatique à neuf rapports, qui développe à lui seul une puissance de 450 kW/612 ch et un couple de 900 Nm. Un moteur électrique de 80 kW/109 ch et 320 Nm logé sur l’essieu arrière, couplé à une boîte de vitesses à deux rapports, vient booster la puissance et réduit la consommation normalisée, y compris à vitesse élevée.

Il tire son énergie d’une batterie de 13,1 kWh montée au-dessus de l’essieu arrière. L’autonomie électrique de 33 kilomètres est relativement faible, la fonction principale de la propulsion électrique n’étant pas une conduite sans émission mais de fournir une puissance supplémentaire au moteur thermique. Et bien sûr, de réduire la consommation normalisée, qui, avec 4,4 l/100 km, se situe au niveau de celle d’une petite voiture.

L’arrière de la puissante berline est reconnaissable à ses quatre sorties d’échappements trapézoïdales et à son diffuseur. Mercedes-Benz Dans l’habitacle, les instruments et les éléments décoratifs au look AMG s’offrent aux occupants, dont le nombre peut aller jusqu’à quatre. Mercedes-Benz L’autonomie électrique de 33 kilomètres est relativement faible, mais la fonction principale de la propulsion électrique est avant tout de fournir une puissance supplémentaire au moteur thermique. Mercedes-Benz

Les performances, en revanche, sont largement supérieures, avec un passage de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et une vitesse de pointe bridée à 250 km/h (290 km/h en option). Pour garder le contrôle de la lourde berline malgré sa puissance démesurée, Mercedes a réalisé un gros travail au niveau du châssis. La transmission intégrale va de soi. À cela s’ajoutent, entre autres, la direction intégrale de la Classe S, la suspension pneumatique adaptative, la stabilisation antiroulis active qui maintient la stabilité du véhicule dans les virages, ainsi que des supports de moteur actifs. Des freins composites hautes performances assurent un freinage en toute sécurité.