Saint-Ursanne (JU): Le nouveau nom de l’Hôtel du Boeuf agace les défenseurs du français

Saint-Ursanne (JU) : Le nouveau nom de l’Hôtel du Bœuf agace les défenseurs du français

Dire que les habitants du canton du Jura sont très attachés au français n’est qu’un doux euphémisme. Alors, lorsqu’un groupe hôtelier se permet de rebaptiser l’Hôtel du Bœuf de Saint-Ursanne en Peanut Medieval Lodge (la «loge médiévale de la cacahuète», en français), les débats vont bon train dans la région. Nouvelle propriétaire, la société Definitely different group se défend pourtant de vouloir faire du tort à la langue de Molière. «Notre marketing se fait en anglais, car nous avons une clientèle internationale», explique le codirecteur Émilien Sommier, interrogé par « Le Quotidien jurassien ». Quant au nom en lui-même, il fait écho au Peanut Mountain Lodge, que détient également ce groupe en Valais.

Que les Jurassiens se rassurent, le nom de l’Hôtel du Bœuf demeurera inscrit en toutes lettres sur la façade du bâtiment. Et Émilien Sommier affirme que les deux autres établissements acquis par sa société à Saint-Ursanne – l’Hôtel de la Cigogne et le Restaurant de l’Ours – ne feront pas partie du projet «peanut», et ne devraient donc pas être rebaptisés.