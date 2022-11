Faillite de FTX : Le nouveau patron fustige les méthodes de Sam Bankman-Fried

«De l’intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l’étranger à la concentration du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus inexpérimentés, peu avertis et potentiellement corrompus, cette situation est sans précédent», a ajouté John Ray, qui a supervisé au début des années 2000 la faillite de l’ancien géant énergétique américain Enron.

«Des inquiétudes substantielles»

Considérée comme l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, FTX a brusquement annoncé vendredi dernier son dépôt de bilan, ainsi que la démission de Sam Bankman-Fried, alors que la société a dû faire face à une grave crise de solvabilité. John Ray a exprimé «des inquiétudes substantielles» quant à la fiabilité des déclarations financières de FTX et estimé qu’il y avait «au moins 372 millions de dollars de transferts non autorisés».

Les dirigeants de l’entreprise «n’ont localisé et sécurisé qu’une fraction des actifs numériques du groupe FTX qu’ils espèrent récupérer», a-t-il précisé. Le nouveau patron de FTX a également dénoncé les déclarations «incohérentes et trompeuses» de Sam Bankman-Fried depuis sa démission, précisant que ce dernier ne parlait plus au nom de l’entreprise.

Des regrets

Sam Bankman-Fried s’en est également pris aux régulateurs américains, jugeant que ces derniers «ne protègent pas du tout les consommateurs» et qu’ils «sont incapables de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais». Après la publication de cet échange, l’ancien patron a tenté d’expliquer ses propos. «Ce que j’ai dit était en partie irréfléchi ou grossier. Je me défoulais et n’avais pas l’intention que ce soit publié», a-t-il tweeté.