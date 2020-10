Le milieu offensif américain vient de rejoindre Österlen, pensionnaire de quatrième division suédoise et issu d’un village de pêcheurs peuplé d’à peine 1000 habitants. Adu était sans club depuis décembre 2018 et son départ des Las Vegas Lights.

Österlen est son quinzième club

La chute est vertigineuse pour celui qui était présenté comme l’un des talents les plus prometteurs du monde à ses débuts, en 2004. Devenu, à 14 ans, le plus jeune joueur à signer un contrat professionnel, il a été sélectionné avec les É tats-Unis à 16 ans et faisait l’objet de toutes les convoitises. Au point d’hériter du lourd surnom de « nouveau Pelé » . Mais sa carrière n’a finalement jamais décollé et il a été érigé, avec le temps, en symbole ultime de la déchéance dans le football .