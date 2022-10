Le Premier ministre suédois prêt à aller en Turquie pour parler de l'OTAN

Adhésion à l’OTAN : Le nouveau Premier ministre suédois prêt à se rendre en Turquie

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, récemment élu, a annoncé, jeudi, qu’il était prêt à se rendre «immédiatement» en Turquie pour obtenir un feu vert d’Ankara à l’adhésion de son pays à l’OTAN. «J’ai déjà envoyé un signal au gouvernement turc pour lui dire que nous sommes prêts à nous rendre immédiatement à Ankara. Et je le ferai dès que cela sera possible pour eux aussi», a-t-il déclaré à Bruxelles, avant un sommet de l’Union européenne.

La Turquie menace de bloquer l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’alliance, dans l’attente de concessions des deux pays concernant notamment des demandes d’extradition de militants kurdes, considérés comme terroristes par Ankara. «Je pense que je serai en mesure d’avoir un message d’intérêt commun. La Suède et la Finlande peuvent prouver que nous faisons réellement ce que nous avons promis de faire et ce qui est dans l’intérêt des trois pays», a ajouté Ulf Kristersson.