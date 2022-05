Australie : Le nouveau Premier ministre veut redorer l’image du pays

Après avoir été choisi Premier ministre, le travailliste Anthony Albanese a promis, dimanche, d’améliorer l’image de l’Australie, jugée à la traîne sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique.

«Je veux vraiment changer le pays», a déclaré Anthony Albanese, qui doit prendre ses fonctions lundi et s’envoler peu après pour Tokyo. Il y participera mardi au sommet du Quad (Etats-Unis, Japon, Inde, Australie), et rencontrera séparément ses homologues indien Narendra Modi et japonais Fumio Kishida, ainsi que le président américain Joe Biden.