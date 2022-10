Italie : Le nouveau président du Sénat menacé par un groupe «antifa»

«La Russa, Garbatella te hait»

«Bienvenue, président La Russa. La résistance continue», pouvait-on lire vendredi soir sur la banderole signée du groupuscule «Cambiare rotta» (Changer de cap), rapidement décrochée par la police. Sur sa page Facebook, le groupe a ajouté: «Nous serons ravis de lui montrer, ainsi qu’au parlement, la signification de l’antifascisme militant». Dans le quartier romain de la Garbatella où a grandi Giorgia Meloni, probable future Première ministre et qui a créé le parti post-fasciste Fratelli d’Italia fin 2012 avec Ignazio La Russa, le rideau de fer d’une permanence du parti a été tagué «La Russa, Garbatella te hait», et signé Antifa à côté d’une étoile à cinq branches.

«Années tragiques»

«Concours d’extrémisme»

«Meloni dit qu’ils entendent unir le pays et non le diviser. Et ils ont élu La Russa et Fontana. Qu’est-ce que ça aurait été s’ils avaient voulu le diviser», a ironisé le député démocrate Andrea Orlando sur Twitter. Le numéro 2 du PD, Peppe Provenzano, a lui condamné «un concours d’extrémisme».