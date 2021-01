États-Unis : Le nouveau président Joe Biden appelle le pays à «l’unité»

Lors de son discours d’investiture à Washington, le démocrate a appelé les États-Unis à retrouver l’unité face aux nombreuses crises qui divisent le pays au terme du mandat de Donald Trump.

«Moi Joseph Robinette Biden Jr, je jure solennellement que j’accomplirai loyalement les fonctions de président des États-Unis et que je ferai de mon mieux pour préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis», a-t-il déclaré, selon la formule consacrée de la prestation de serment, la main posée sur la Bible familiale, face au président de la Cour suprême, John Roberts.

Dans un discours grave d’une vingtaine de minutes, celui qui est devenu à 78 ans le président le plus âgé en début de mandat a salué un «jour d’Histoire et d’espoir» pour l’Amérique, quelques heures après le départ de Donald Trump, qui a quitté Washington sans assister à ce moment historique.

«La démocratie est précieuse»

«Je sais que les forces qui nous divisent sont profondes et réelles», a ajouté le démocrate en multipliant les appels à «l’unité» dans cette allocution contrastant singulièrement avec celle, sombre et offensive, prononcée par son prédécesseur républicain au même endroit, sur les marches du Capitole, il y a quatre ans.

La journée restera dans les livres d’histoire aussi en raison de l’accession, pour la première fois, d’une femme à la vice-présidence de la première puissance mondiale. L’ex-sénatrice noire et d’origine indienne Kamala Harris, 56 ans, a prêté serment juste avant Joe Biden en présence de leurs époux, Jill Biden et Doug Emhoff.

«Rassemblement» et «réconciliation»

Le 45e président de l’Histoire américaine qui, pendant les quatre années de son mandat, a piétiné tous les usages et, pendant plus de deux mois, refusé d’accepter sa défaite, a quitté mercredi matin la Maison-Blanche sans avoir rencontré Joe Biden, auquel il n’a laissé qu’une lettre dont la teneur n’a pas été dévoilée.

Contrairement à Donald Trump, son vice-président Mike Pence et les ex-présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton étaient, eux, aux premières loges durant ce moment fort de la démocratie américaine avec un dispositif de très haute sécurité rendant la capitale fédérale américaine méconnaissable.

La star de la pop Lady Gaga a entonné l’hymne national, vêtue d’une robe rouge et noir bouffante et arborant une grande broche dorée représentant la colombe de la paix. Puis Jennifer Lopez a chanté «This land is your land» («Ce pays est ton pays»).