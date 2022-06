Philippines : Le nouveau président philippin Ferdinand Marcos Jr a prêté serment

Successeur de Rodrigo Duterte et fils de l’ancien dictateur Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Jr a prêté serment jeudi en tant que président des Philippines.

«Pas d’excuses»

Sous les yeux de sa mère Imelda, 92 ans, assise à quelques mètres, Marcos Jr a loué le règne de son père, l’ex-dictateur qui a régné pendant près de trois décennies sur l’archipel. «J’ai autrefois connu un homme qui a vu le peu de choses qui avaient été accomplies depuis l’indépendance. Il les a réalisées», a déclaré Marcos Jr, affirmant que son père a construit plus de routes et produit plus de riz que tous ses prédécesseurs réunis. «Il en sera de même pour son fils. Je ne me trouverai pas d’excuses», a-t-il assuré.