Lausanne: Le nouveau quartier de la Rasude fait déjà débat

À deux pas de la gare, les quelque 17’000 mètres carrés du quartier de la Rasude pourraient bientôt faire peau neuve. La Ville et les porteurs du projet ont présenté mardi les contours du futur quartier lausannois. Un renouveau qui ne satisfait pas Silvia Egger, présidente de l’association Perirasude créée en 2017 pour contester certains aspects du projet. Pour cette dernière, la destruction d’un bâtiment conçu par le célèbre architecte Alphonse Laverrière relève du non-sens, «tant d’un point de vue patrimonial qu’écologique». Autre point de discorde, la construction d’un immeuble de 15 étages: «construire une tour d’une telle ampleur en plein centre de Lausanne est insensé. Le bâtiment ne va pas du tout s’inscrire dans le paysage urbain et gâcher la vue d’une partie des habitants de la ville. Il faut impérativement mettre des gabarits pour que la population puisse se rendre compte de ce à quoi ça va ressembler.»

Du côté de la Municipalité, on rappelle que la hauteur de l’immeuble en question a déjà été revue à la baisse et affirme que la nouvelle zone «s’intégrera bien au paysage actuel et préservera la vue des riverains». Quant au bâtiment de Laverrière situé sur l’avenue de la Gare, on explique qu’une expertise a déterminé que sa valeur patrimoniale a été détériorée, ce qui justifie sa destruction. Des arguments qui ne satisfont pas Silvia Egger et les membres de Perirasude qui prévoient déjà de faire opposition.