Bienne (BE) : Le nouveau quartier prévu au bord du lac va de l’avant

Remanié par rapport à l’idée de base, le projet Agglolac est désormais ficelé. Il sera soumis dans le courant du mois de mars aux élus communaux. Le peuple devrait toutefois avoir le dernier mot.

Le réaménagement de l’ancien site d’Expo.02 au bout du lac de Bienne (BE) entre dans une phase décisive, ont indiqué mardi les autorités de Bienne et de Nidau dans un communiqué. En effet, le projet Agglolac, imaginé en 2008 déjà, sera soumis aux législatifs des deux communes, dans deux semaines. Le futur site doit accueillir des logements pour 1500 habitants, mais aussi des espaces verts et des lieux d’activités et de loisirs.