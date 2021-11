REVELATION – Le nouveau Range Rover est incontestablement entré dans la haute noblesse des SUV

Depuis plus de 50 ans, le Range Rover est le SUV haut de gamme par excellence. Quoique SUV soit un peu présomptueux car, avec son énorme potentiel tout-terrain, il est bien plus un 4x4 de luxe pour la route. Le Range Rover cinquième génération, qui vient d’être dévoilé, a tout pour plaire: en termes d’équipement, le véhicule britannique fait sa révolution et se place au sommet de ce segment exclusif avec une incontestable évidence.

La première chose qui saute aux yeux est évidemment le design. Très peu de changements ont été apportés au niveau des proportions et de l’avant. Pas de nervure, pas d’arête, pas même de baguette le long de la ceinture de caisse: le design de la carrosserie est extrêmement épuré, y compris les poignées de porte affleurantes. Le plus grand changement se constate à l'arrière, où une paire de feux LED affinés verticaux sont dissimulés dans des éléments noirs, reliés horizontalement par un bandeau qui abrite les clignotants. Les LED sont montés de sorte à éclairer vers l’intérieur, leur lumière étant ensuite réfléchie vers l’extérieur.

Truffé d’électronique

L'équipement technologique est impressionnant. Pour vous donner un petit avant-goût: le tout-terrain de 5,05 mètres de long (5,25 mètres dans sa version longue) est équipé d’un système sono 1600 watts à 35 enceintes, dont deux situées dans chaque appuie-tête, disposant évidemment de la réduction de bruit active effaçant les bruits du châssis et du moteur. Un purificateur d'air élimine les odeurs, les bactéries et les virus dans l’habitacle. Les portes peuvent être actionnées électriquement, y compris en dehors des sentiers battus, jusqu'à un angle de dix degrés.

La suspension pneumatique analyse le profil de la route. Associée au système de contrôle du roulis de 48 volts, au régulateur de vitesse adaptatif et à la direction assistée, elle corrige les mouvements de la carrosserie. Les phares dont la lumière est réfractée par 1,2 million de micromiroirs, ne se contentent pas d’éclairer sur 500 mètres, ils sont également capables d’identifier jusqu’à seize objets simultanément. Et le contrôle de la transmission intégrale intelligente surveille le niveau d'adhérence de chaque roue 100 fois par seconde et répartit le couple entre les roues pour assurer une traction optimale.

Le plus gros changement opéré se constate à l’arrière, avec des feux LED affinés, dissimulés dans des éléments noirs. Range Rover Le cockpit est également très épuré. Des matériaux durables sont disponibles sur demande pour l’habitacle. Range Rover En fonction du budget, la personnalisation n’a quasiment pas de limites. La version longue est particulièrement luxueuse, avec ses fauteuils inclinables à l’arrière. Range Rover

Cockpit épuré et matériaux durables

Le cockpit a également été volontairement épuré. Les commandes se limitent à un écran derrière le volant et un grand écran tactile au-dessus du panneau de la climatisation. 90% des applications du système d’infodivertissement sont donc accessibles en seulement deux tours de main et la reconnaissance vocale Alexa est intégrée dans le système. Truffé de bois et de cuir, l’habitacle propose également des matériaux particulièrement durables comme un matériau en laine pour remplacer le cuir. À l’arrière, le véhicule dispose d’un large éventail d’équipements individuels allant des confortables sièges aux fauteuils princiers inclinables en passant par la console centrale traversante avec tablette intégrée et table club rabattable électriquement dans la version longue.

La gamme de motorisations comprend un moteur diesel six cylindres en ligne 3,0 litres d’une puissance de 250, 300 ou 350 ch, un moteur essence six cylindres en ligne de 3,0 litres de 400 ch, ainsi qu’un V8 4,4 litres de 530 ch. Tous ces moteurs sont des semi-hybrides à 48 volts. À cela s’ajoutent deux hybrides rechargeables, combinant un moteur essence six cylindres en ligne et un moteur électrique intégré à la transmission de 105 kW (143 ch), qui offre une autonomie 100% électrique maximale de 100 kilomètres. À partir de 2024, Range Rover proposera une version tout électrique dont les détails ne sont, pour l’heure, pas connus. Le nouveau Range Rover sera commercialisé au début de l’année prochaine au prix de départ de 138'200 francs. Il faudra toutefois compter environ 240'000 francs pour le modèle haut de gamme P530 SV LWB.