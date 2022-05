TROISIÈME GENERATION: Le nouveau Range Rover Sport fait dans la sobriété

Après la première mondiale du nouveau Range Rover, les fans de la marque étaient impatients de découvrir le nouveau Range Rover Sport. C’est désormais chose faite et le moins qu’on puisse dire est qu’ils n’ont pas été déçus. À l’instar de son grand frère, le nouveau Range Rover Sport présente des lignes extrêmement claires et sobres, avec une réinterprétation un peu plus moderne de l’image de la marque. «Le nouveau Range Rover Sport est la dernière incarnation de notre vision qui consiste à concevoir des véhicules haut de gamme convoités dans le monde entier par une clientèle d’exigence», déclare le PDG de Land Rover, Thierry Bolloré. Et d’ajouter: «Il combine harmonieusement de nouveaux degrés de durabilité avec les qualités spécifiques qui ont fait la popularité et le succès de ce modèle».

Certes, la durabilité n’est pas la première chose que l’on associe à un grand, lourd et puissant SUV haut de gamme. Néanmoins, l’intérieur est dénué de cuir, laissant place à un revêtement Ultrafabrics pour les sièges. De plus, deux variantes hybrides rechargeables sont disponibles et une version 100% électrique du Range Sport est prévue pour 2024. Les deux hybrides rechargeables combinent un moteur essence six cylindres en ligne avec un moteur électrique intégré au niveau de la boîte de vitesses développant respectivement 324 et 375 kW (440 ou 510 ch). L’électricité est fournie par une batterie d’une capacité de 38,2 kWh, ce qui permet une autonomie de 113 kilomètres. Le modèle est également disponible avec un moteur essence 3,0 litres semi-hybride de 294 kW/400 ch, un moteur diesel 3,0 litres de 183 kW/249 ch ou 258 kW/350 ch, ainsi qu’avec un moteur BMW V8 essence biturbo 4,4 litres d’une puissance de 390 kW/530 ch.

La gamme de motorisation s'étend de la semi-hybride à l'hybride rechargeable en passant par le V8 biturbo. Une version électrique devrait suivre en 2024. Le SUV de 4,95 mètres a plus ou moins gardé les mêmes proportions. La planche de bord a également été conçue tout en sobriété et élégance. Le point fort est un écran 13,1 pouces légèrement incurvé dédié au système d'infodivertissement.

Le modèle a beau être estampillé Sport, l’accent est mis avant tout sur le confort. Ceux qui le souhaitent peuvent obtenir un silence quasi absolu dans l’habitacle, grâce au système audio de 1430 watts et à ses 29 enceintes qui neutralisent les bruits de la route et du moteur grâce à des contre-sons, à l’instar du Noise Cancelling sur des écouteurs. Le confort de conduite exemplaire est assuré par une suspension pneumatique avec compensation antiroulis de 48 volts, associés à un système dynamique adaptatif (Adaptive Dynamics 2), qui contrôle les mouvements du véhicule 500 fois par seconde et règle les différents amortisseurs en conséquence. Le nouveau Range Rover Sport est bien sûr également équipé de la transmission intégrale intelligente et du système d’ajustement automatique au terrain, Terrain Response 2, pour les sorties hors des sentiers battus.

Sièges chauffants, ventilés et massants