Vaud – Le nouveau recours contre le pass Covid à l’Uni n’a pas d’effet suspensif

«Une atteinte à l’intégrité physique»

L’opposition envoyée par l’association «ça suffit!» à l’UNIGE estime, plus précisément, que cette restriction d’accès «viole» la Constitution genevoise qui garantit «le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue». La possibilité de procéder à des tests salivaires gratuitement sur les lieux d’études est, elle, considérée comme «une atteinte à l’intégrité physique», et n’est pas considérée comme «une alternative respectant les droits fondamentaux des étudiants ne souhaitant pas se faire vacciner».