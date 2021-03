Depuis que BMW a ouvert la voie du SUV coupé avec son X6, les autres constructeurs haut de gamme tels qu’Audi, Mercedes-Benz et Land Rover lui ont emboîté le pas. C’est désormais au tour de Renault de se lancer dans cette catégorie de véhicules en intercalant l’Arkana entre le Kadjar et le Koleos. Reposant sur la plateforme du Dacia Duster et best-seller en Russie depuis près de deux ans, le constructeur français lance désormais une version export sensiblement plus raffinée et construite par sa filiale Samsung en Corée, qui sera également commercialisée en Suisse cet été. Les prix locaux de l’Arkana ne sont pas encore connus.

Malgré son toit fuyant, l’habitacle est spacieux. Des adultes peuvent aisément prendre place à l’arrière et avec un volume de 513 litres, le coffre est nettement plus grand qu’il n’y paraît, vu de l’extérieur. Cependant, l’intérieur, avec son cockpit numérique et son grand écran tactile, n’offre pas vraiment à ses occupants des matériaux particulièrement nobles. Si tous les principaux systèmes d’assistance, y compris le contrôle automatique de la distance, sont bien présents, il manque toutefois les options haut de gamme, telles que l’affichage tête haute.

En entrée de gamme, on trouve un moteur quatre cylindres 1,3 litre d’une puissance de 140 ch, associé à un alterno-démarreur, ce qui en fait un micro-hybride. En juin suivra, comme pour la Clio, une version full hybride avec deux moteurs électriques développant 145 ch, ce qui réduira théoriquement la consommation à quatre litres et, plus tard, un autre quatre cylindres de 160 ch.

Un véhicule de tourisme agréable

Sur le papier, cela ressemble beaucoup à une citadine et ne correspond pas vraiment à une voiture de près de 4,60 m. Mais dans la pratique, l’Arkana s’en sort plutôt bien, même avec le moteur essence de base. Grâce au punch supplémentaire du démarreur, il est rapide à souhait et atteint la barre des 100 km/h en 9,8 secondes. En même temps, l’Arkana est un véhicule de tourisme agréable offrant une isolation acoustique étonnamment bonne et un châssis confortable.

D’ailleurs, les responsables du marketing ont été tout aussi créatifs que les designers pour trouver le nom générique de l’Arkana. Vu qu’il ne dispose pas de la transmission intégrale, il ne pouvait pas être qualifié de SUV. Les Français n’ont pas non plus voulu lui attribuer le nom de Coupé, qui faisait trop référence à un siège arrière exigu. Ils l’ont donc baptisé Sports Cross Over, ce qui fait de l’Arkana le premier et l’unique de son genre.