Epalinges (VD) : Le nouveau réservoir des Dailles a été inauguré

Une nouvelle cuve permettant de stocker davantage d’eau a été inaugurée ce mercredi au réservoir des Dailles. La modernisation de l’infrastructure permet d’accompagner l’augmentation de la population dans les hauts de Lausanne et d’Épalinges.

Le réservoir des Dailles à Epalinges (VD) qui dessert en eau potable environ 17’000 personnes dans le Nord lausannois a été modernisé. Une nouvelle cuve en béton armé qui permet de stocker davantage d’eau a été inaugurée mercredi par les municipalités de Lausanne et d’Épalinges.

À l’horizon 2040, le nombre de personnes qui seront alimentées par le réservoir des Dailles, qui dessert les quartiers entre la route d’Oron et le carrefour des Croisettes aura augmenté à 25’000. Pour répondre à ces prévisions, la première cuve du réservoir, hors service depuis 2011, a été démolie début 2019.

Une nouvelle cuve de 22 x 27 mètres construite en béton armé et d’une capacité de 2500 mètres cubes d’eau l’a remplacée. Elle contient 800 mètres cubes de plus qu’auparavant, a fait savoir la Ville de Lausanne mercredi.

Simplifier le réseau

«C’était l’occasion de redimensionner les cuves pour accueillir les augmentations de population dans les hauts de Lausanne et d’Épalinges», a expliqué à Keystone-ATS le municipal lausannois de la sécurité et de l’économie, Pierre-Antoine Hildbrand. «Nous avons cherché à simplifier le réseau, à avoir des cuves plus grandes, où l’eau reste le moins longtemps possible», a-t-il indiqué.